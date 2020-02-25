隨著新冠肺炎疫情在南韓擴散，美韓雙方考慮縮小定於3月9日舉行的美韓聯合軍事演習的規模。南韓國防部24日已全面禁止戶外訓練，並下令正在訓練的部隊在最短時間內返回原駐紮地。雖然最前線部隊尚未出現確診病例，但也加強防範以防萬一。

據韓聯社報導，南韓國防部長官鄭景斗24日在華盛頓同美國國防部長艾思博舉行會談。艾思博在會後舉行的記者會上表示，駐韓美軍司令艾伯拉姆斯與南韓聯合參謀本部（聯參）議長朴漢基正在討論縮小美韓聯合指揮所演習規模的方案。

據南韓國際廣播電台25日報導，至24日下午4時，南韓軍隊共出現13例新冠肺炎確診病例，較2天前增加6例。在新增患者中，3例是3天前確診的京畿道抱川陸軍部隊士兵的密切接觸者，這也是南韓軍隊內部首次出現交叉感染病例。同一部隊內的1名副士官也於24日確診，但並非上述最初感染士兵的密切接觸者，而是曾到訪過大邱。

此前22日出現1名軍務員確診病例的大邱陸軍部隊也新增2例患者，其中1人是同22日確診的患者有過密切接觸的軍官，另1人則沒有過密切接觸。

截至24日，軍隊內隔離人員達7900餘人，較23日增加1000多人。國防部已向全軍下達指示，停止一切野外訓練。

另外，駐韓美軍1名家屬24日確診罹患新冠肺炎。駐韓美軍司令部表示，鑒於到訪大邱美軍基地的駐韓美軍家屬確診患病，已將新冠肺炎危機預警級別從「中級」調整為「高級」。

據《朝鮮日報》報導，駐韓美軍司令部24日在官網稱，曾訪問沃克兵營小賣店的61歲美軍家屬，被確診感染武漢新冠病毒。駐韓美軍已限制了大邱美軍基地的出差和訪問，基地學校也從本月20日起關閉。南韓政府內外有輿論擔憂，此次確診結果可能會致使美軍採取撤離家屬等強有力的措施。

(中時 )