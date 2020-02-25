猿樹據點長輩扮財神，走春迎新。（弘道老人福利基金會東石社區服務中心提供／張毓翎嘉義傳真）

顏太太的丈夫因活動，遇到了多年未見的老朋友。（弘道老人福利基金會東石社區服務中心提供／張毓翎嘉義傳真）

弘道老人福利基金會東石社區服務中心日前舉辦「東石鄉據點大集合視訊走春」活動，因應疫情，特別選在戶外辦理，還讓部分無法外出的長輩可藉「視訊連線」參與遊戲，將近200位長輩在網路上相會，有位90歲阿嬤還直呼「超新奇，之後也要用這樣的方式跟孫子聊天」。

弘道東石社服中心這個月12日帶領25位猿樹據點的長輩，前往東石鄉蔦松村的松湖宮走春，同時進行基本衛教宣導，為讓長輩回味傳統廟口文化，活動中安排香腸十八樂，每個長輩都玩得相當盡興，最後透過視訊連線的方式，讓無法前往參加活動的關懷據點長輩，一同進行比手畫腳、猜猜看的遊戲。

近日加入據點的顏姓老夫妻，透過各項活動，結交許多新朋友，原本每天鬱鬱寡歡的83歲顏太太，也逐漸變得開朗；她說，今天到不同的據點走春，覺得很新鮮，她長這麼大還是第一次玩骰子！她丈夫也說，想不到可以遇到以前當兵的朋友，非常開心。

(中時 )