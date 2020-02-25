新北市樹林區越南籍余姓女移工與阮姓女移工於23日晚間在臉書上發生爭執，2女各自找朋友助陣，雙方在西圳街發生衝突，其中，余女朋友阮姓男移工上前勸架時，遭阮女朋友潘姓男移工持刀砍傷，送醫不治；警方經過一日追查，於24日晚間將潘嫌緝捕到案，經偵訊後，依殺人罪嫌移送新北地檢署。

警方表示，余女及阮女本是同事，但個性不合，經常吵架，2人離職後還會在臉書上互嗆。余女23日晚間與友人在宿舍煮火鍋，期間余女再度於臉書上跟阮女發生爭執，雙方相約談判，未料，阮女這方帶來5名男子看見余女就上前毆打，阮男想上前勸架，未料卻遭潘男持刀砍傷，胸口及腹部身中多刀。

救護人員到場後趕緊將人送往醫院，但因失血過多，搶救後仍宣告不治；樹林分局經過一日偵辦，於24日找到犯嫌，策動其到案說明。

潘姓犯嫌供稱，他當時以為阮男是想上前助陣，才會持刀攻擊，並不是有意為之，警方25日訊後將潘男依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )