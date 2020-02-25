新冠肺炎導致全球金融市場急劇下滑，導致全球500大富豪2在一天之內，總共損失了1390億。比如亞馬遜集團總裁貝佐斯(Jeff Bezos)一天就蒸發了超過48億美元。

俄國衛星網報導，新冠肺炎在中國大陸以外的新病例不斷激增，引發了投資人對全球經濟衰退的擔憂。標準普爾500指數和道瓊工業指數在週一出現了兩年多來最大跌幅，道瓊跌幅3.5％、納斯達克下跌3.7％，歐洲米蘭股市也下跌6％。

投資場上的混亂，當然導致世界富豪2的財富大為縮水。全球首富、亞馬遜總裁傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）就在一天內損失了超過48億美元。法國大亨伯納德·阿諾特（Bernard Arnault），也就是是精品名牌酩悅·軒尼詩－路易·威登集團LVMH的董事長，他虧損了48億美元。西班牙服飾巨頭歐蒂嘉(Amancio Ortega)，他的Inditex時裝虧損40億美元，其他國際前十名富豪們，財富也都至少縮水23億美元。

科技火車頭蘋果集團(APPLE)警告，新冠肺炎已經打擊國際供應鏈，導致產品短缺、市場不振，消費性電子產品可能在今年出現衰退。

世衛組織說，現在還不到「大流行」的程度，但是他們也警告，國際社會必須為最壞的情況做好準備，以防止情況惡化。

世衛表示，目前新冠肺炎出現在大約30個國家、確診1200多例，除中國大陸以外，以韓國和義大利受到的影響最大。該病在防疫工作上較棘手的原因在於，它在不同感染者的症狀差異很大，有些人是無症狀感染者，有些人發病症狀不明顯，但是也有一些人症候嚴重而且惡化很快。

(中時電子報)