因應新冠肺炎疫情，立法院今天三讀通過紓困條例，蔡英文總統下午隨即簽署後發布，蔡英文感謝行政院和朝野政黨的立法效率，強調接下來還有600億特別預算會送到立法院審議，希望朝野能夠再度攜手，盡速審議預算，提供防疫最有力的後盾。

根據立法院三讀通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，規定經費上限為新台幣600億元，經衛生機關認定須隔離或檢疫者等，得申請「防疫補償」。

蔡英文總統今天下午召開簽署條例記者會表示，謝謝朝野政黨合作，在最短時間內通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，在面對疫情威脅時，朝野展現出來台灣民主的效率。

她說，稍早法案完成三讀後，我們立即完成簽署，讓防疫和紓困工作可以在更周全的法律基礎上，更紮實的進行。

這幾天疫情在歐洲亞洲好幾個國家快速蔓延，蔡英文表示，在這個關鍵時刻，謝謝蘇貞昌院長領導的行政院，迅速檢討法規和預算編列，針對防疫上有必要性的地方提出特別條例草案。

她也謝謝游錫堃院長，這是他就任立法院長後 通過的第一個草案，在他折衝協調下，朝野政黨攜手努力，最後終於通過這部特別條例，他要謝謝兩位院長和朝野黨團，並表達最大謝意。

她說，根據特別條例，未來無論是防疫物資還是生產設備的徵用調用，或針對物資囤積、哄抬或違反防疫措施散播不實訊息都有清楚的規定和處罰，關於隔離檢疫措施的進行，居家隔離的民眾和照顧隔離者的家屬，如果收入有受到影響都可以申請防疫補助。

此外，也會採取租稅鼓勵方式，獎勵雇主給予薪資給在職隔離員工，受疫情衝擊產業，政府也會訂定紓困振興措施，對員工需求提供必要的協助，她相信通過特別條例的立法，從行政院到立法院，從執政黨到在野黨，我們都有共同的目標，就是盡力防堵疫情，超前部署，務必要確保國人健康安全，和確保產業經濟的穩健。

她強調，接下來還有600億特別預算會送到立法院審議，希望朝野能夠再度攜手，盡速審議預算，提供防疫最有力的後盾，「雖然挑戰一波接一波，只要大家團結在一起，只要政府民間共同努力，我們一定可以通過考驗，我們繼續加油」。

(中時 )