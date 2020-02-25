根據內政部最新資料統計，去年台中人口凈移入達7948人，不僅位居六都第三，也是連續六年正成長，專家分析，人口移入主要以青壯年及退休族組成，將有助於帶動74沿線、金磚四區的購屋需求。

台中市受惠就業機會增加，建設、捷運齊備，吸引外縣市人口移入，根據內政部統計資料顯示，台中自103年人口連年增加，去年人口凈移入則是達到7948人，在六都內仍位居第三，不過與去年同期相比年減近三成。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興解釋，台中市人口移入轉弱主要是因為台中市從開發中城市進入已開發城市，自然人口增長逐漸放緩，若進一步分析人口移入結構，則是以青壯年及退休族為主。

沈政興提到，前者自2002年台中科學園區成立後，便開始有湧入跡象，使得周邊新屋供給量飽和，因此近年來移居置產的中科員工，開始外溢至74號快速道沿線、生活便利性高的南區及南屯區。

隨著台中捷運、建設也逐步到位，人文環境清幽，吸引北客南漂的退休族移居置產，換取更優質的生活空間，尤其是鄰近美術館、勤美綠園道的「金磚四區」近年來都有不少南漂客看屋。

不過，台中人口移入連年增長，自民國104年以來，房價上漲約兩成，帶動房價所得比也一併攀升，台中市不動產聯盟協會理事長楊祥銘認為，有不少大型建商打出低總價、低自備款，可能會使市場出現假性需求，促使台中房市炒作氛圍漸起。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)