為解決新型冠狀病毒疫情升級導致的口罩緊缺問題，南韓政府將從26日零時至4月30日實施緊急調整口罩和洗手消毒液供應等措施，防止口罩大量出境，原先由代購與出口商等多種渠道流向大陸的口罩將嚴格控管，動員所有力量解決口罩不足問題。

據《韓聯社》報導，根據新的措施，從26日起全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量也限制在當天生產量的10%以內。生產銷售申報制度的適用對象也擴大至醫用口罩，醫用口罩生產商需向食藥處申報每日產量、出貨量、出口量及庫存量；若銷售商向一家商店一天出售1萬隻以上的口罩也需申報售價、銷量及購買方。

隨著南韓境內的新冠疫情持續升級，南韓出現口罩、洗手消毒液緊缺現象，要求政府有效管理防護用品流通的輿論日益高漲。據推測，南韓國內生產的大部分口罩通過代購等多種渠道流向中國大陸，韓產口罩在淘寶等中國大陸主要電商網站熱銷，售價高達南韓的兩倍。

食品醫藥品安全處處長李儀卿當天在例行記者會上表示，當前國內口罩每日產量達1100萬隻，較前兩周翻一番，但仍面臨供應緊缺問題。政府將嚴格限制口罩出口量，動員所有力量解決口罩供應不足問題。

另外，食藥處攜手科學技術資訊通信部、產業部、中小風險企業部、農林畜產食品部、關稅廳（海關）組建跨部門工作組。

(中時電子報)