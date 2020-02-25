南投縣長林明溱，為學童量額溫。（廖志晃攝）

受新冠肺炎疫情影響，延遲2周終於開學，南投縣長林明溱25日到草屯鎮虎山國小，與老師分工為學童量額溫、提醒小朋友洗手正確步驟；林明溱說，師生及家長都配合防疫，讓人更安心，縣府團隊也會持續全力以赴，嚴密控制疫情。

學生進入校園前，在師長的引導下完成手部消毒及測量體溫，凡額溫達37.5℃或耳溫達38℃，要請家長接回就醫，落實生病不到校，保護自己也保護別人。

林明溱也配合溪頭妖怪村高人氣吉祥物枯麻、八豆，宣導正確配戴口罩方式；開學第一節課就是正確洗手5步驟溼、搓、沖、捧、擦，「搓手」步驟要20秒以上的時間，才能夠將手上病菌數減至最少，達到最佳的清潔殺菌效果，還要注意避免觸摸眼、口、鼻，才能確保遠離病毒。

林明溱表示，防疫需要家長與學校配合，因為學校是容易發生呼吸道傳染病群聚感染的場所，除了「嚴重特殊傳染性肺炎」，目前還是流感季節，最基本且最重要的防疫措施就是：落實勤洗手、確保呼吸道衛生與力行咳嗽禮節，生病就在家休息避免到學校。＃新冠肺炎

(中時 )