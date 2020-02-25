網路安全解決方案廠商Check Point Software Technologies Ltd.威脅情報部門Check Point Research於最新發佈的《2020年1月全球威脅指數》報告中指出，當全球全力試圖控制新型冠狀病毒肺炎疫情，努力遏止並防範病毒進一步傳播時，駭客卻利用大眾對疫情的關注來進行惡意活動，在全球發起多個與新型冠狀病毒相關的垃圾郵件攻擊行動。請民眾要特別留心。

新型冠狀病毒(COVID-19)可透過飛沫、肢體接觸甚至空氣等多種形式傳播；惡意軟體與病毒的相似之處，在於兩者都會尋找不同的載體進行滲透。隨著新型冠狀病毒的威脅引發全球高度關注，網路犯罪者便利用病毒為主題進行惡意活動。由上方Google搜尋趨勢比較圖可見，近期對於新型冠狀病毒的搜尋度極高，而相關的惡意討論也大幅提升。

2020年1月和2月，以新型冠狀病毒為主題且規模最大的攻擊活動襲擊了日本，犯罪者偽裝成一家日本身心障礙福利服務業者發送電子郵件，並在附件中傳播Emotet惡意軟體。這些電子郵件看似在分享幾個日本城市的新型冠狀病毒感染情況，引誘受害者打開文件獲得更多資訊。如果受害者打開文件，Emotet就會被下載到受害者的電腦上。

Emotet是一種能夠自我傳播的先進模組化木馬程式，最初是一種銀行木馬，近期被做為其他惡意軟體或惡意攻擊的傳播途徑。它可以使用多種方法和逃脫技術來確保持久性並逃避檢測。此外，它還可以透過含有惡意附件或連結的網路釣魚垃圾郵件進行傳播。

自新型冠狀病毒爆發以來，除了電子郵件惡意活動外，Check Point還發現大量新網站註冊了與該病毒相關的網域名稱，下圖即顯示了自去年（2019）底至今年2月中每週新型冠狀病毒網域名稱註冊數量。

去年（2019）底至今年2月中每週新型冠狀病毒網域名稱註冊數量。(Check Point提供／黃慧雯台北傳真)

其中，有多個網域名稱可能被用於網路釣魚。這些網站會利用新型冠狀病毒相關討論引誘受害者進入，還有一些詐騙網站聲稱會出售口罩、疫苗和居家病毒檢測試劑。目前Check Point已發現並防止網路使用者進入多個與惡意活動有關的網站。

以vaccinecovid-19\.com為例（見下圖），此網站創建於2020年2月11日，註冊地點為俄羅斯，網站內宣稱將「以 19,000盧布（約300美金）的特別價格出售最佳、最快的新型冠狀病毒檢測試劑」。

以新型冠狀病毒為題的偽裝網站(圖1)。(Check Point提供／黃慧雯台北傳真)

以新型冠狀病毒為題的偽裝網站(圖2)。(Check Point提供／黃慧雯台北傳真)

此外，該網站還提供有關新型冠狀病毒傳染的新聞和疫情地圖，但仔細觀察就會發現網站設計得很不專業，還留有像是「置入精美副標題」（以英文字樣呈現）等網頁操作說明和指示。

以新型冠狀病毒為題的偽裝網站(圖3)。(Check Point提供／黃慧雯台北傳真)

防範措施

那麼該如何避免落入這些釣魚陷阱呢？為確保網路行為的安全性，Check Point建議：

1. 確定商品網站的來源是否安全。不要點開電子郵件中的促銷連結，直接從網路上搜尋相關商店，並從搜尋結果中點選商店連結。

2. 慎防「特價」優惠。比如新iPhone打兩折或「只要150 美金即可獲得新型冠狀病毒獨家療法」等通常是不可信任的。

3. 留意相似的網域名稱、電子郵件或網站中的拼寫錯誤以及不熟悉的電子郵件寄件者。

4. 建立端到端的整體網路架構，保護企業免受零時差攻擊。

(中時電子報)