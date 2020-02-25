一提到大腸憩室症，很多人都一個頭、兩個大，「憩室到底是什麼啊？」這也難怪，光從字面上，很難想像這到底是什麼毛病，只能猜想是出現在大腸的某種疾病。

台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師郭立人表示，「大腸憩室」指的是大腸的結構狀態，而「憩室」就是空腔的意思，說白一點，就是「洞」。大腸內壁原本都呈平滑狀，為什麼會出現一個個小洞？有人研究發現，可能和長期偏向肉食的飲食習慣有關，蔬菜水果相對吃得少，腸子蠕動得少，功能逐漸變差，往往要用更大的力氣，才能把腸道裡的糞便往肛門口推擠。

就因常常用力，腸道的壓力較大，腸道才會出現一個個小洞。郭立人表示，大腸憩室症通常和年紀有關，年紀愈大，腸道受到的壓力愈多，出現大腸憩室症的機率也愈高。根據統計，40歲的中壯年人，約有5的盛行率一旦活到80歲，盛行率則飆高到80；所幸，大腸憩室症並不是腫瘤，也不是什麼嚴重的疾病，如果沒有併發不適症狀，通常不用太在意，臨床統計顯示，大約只有一、兩成患者會有症狀。

大腸憩室一旦形成，就無法透過外力來改變其性狀，那些腸壁上的小洞洞也很難再填平或消失因此，就算診斷出來，也只能施以症狀治療。如確診為大腸憩室發炎，建議先不要吃東西，讓腸道休息一陣子，期間再打點滴補充水分、養分及電解質，加上抗生素治療。

外界總認為，中年肥胖男性是大腸憩室症的好發族群，其實並無此說法。如果真要扯上關係，只能說因為中年男性已有些年紀，加上他們的肥胖可能是高脂肪、高熱量的飲食習慣使然，腸道蠕動功能變差，常得用力排便，腸道壓力較高，罹患大腸憩室症的機率當然偏高。

既然大腸憩室症很可能和飲食習慣有關，建議最好養成多吃蔬菜水果的飲食習慣，提升腸道蠕動功能，也增加排便頻率，可減少罹患大腸憩室症的機率，也降低糞便卡在憩室而造成發炎的風險。

不過，雖應多吃蔬菜水果，但最好少吃南瓜籽或火龍果、奇異果等有籽籽的水果，至於在吃西瓜、釋迦及芭樂這些籽籽超多的水果時，也記得把籽一顆顆吐出來，免得這些水果籽吞下肚後，卡在憩室的小洞裡，時間久了造成發炎及出血；並且一定要多運動，使腸道蠕動功能變強，不易便祕，當然也比較不可能淪為大腸憩室症的受害者。

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(中時電子報)