新冠疫情在西歐及日、韓擴大，美國金融市場激烈反映，中華信評今（25）日下午再次發布報告，全球疫情加重台灣銀行業的經營風險，從原本就無法脫身的低利競爭，以及非利息收入難見成長，現在新增海外曝險拉警報，這三項難題，將使銀行業者的獲利能力今年會出現更為偏弱的水準，今（2020）年銀行業平均資產的報酬率（ROAA）將略微降低約在0.6％左右，低於去年表現。

新冠疫情蔓延衝擊各地經濟景氣，日常經手企業金流、且資產部位龐大的銀行業，受到的經營打擊需要特別注意，中華信評、標普及惠譽等信評機構，自疫情在農曆春即爆發以來，連續發布許多預警報告，其中金融業相關的分析最多，中華信評今天的報告已是近兩周以來第二篇。

前次在2月7日的分析報告，中華信評認為，面對疫情，台灣金融業應暫可抵禦疫情帶來的威脅；但隨著疫情發展愈來愈嚴峻。今天則特別針對銀行業的報告，認為台灣銀行業的海外曝險地區，中國大陸和美國為前兩大，疫情的爆發無異加劇了台灣銀行業面臨的獲利能力壓力，加上出口與觀光業的疲弱，升高了銀行業的短期風險，目前就要靠台灣銀行業的資本緩衝來控制風險。

中華信評分析師周怡華表示，台灣銀行業擁有充裕的資本水準，應可協助吸收此波疫情帶來的潛在經濟影響，因為中華信評評估，台灣的銀行業擁有介於允當至強等級之間的資本水準。

(工商 )