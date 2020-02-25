南山人壽總經理許妙靜25日「無預警」向董事長陳棠、副董事長尹崇堯提出退休申請退休。圖／本報系資料照片

內外煎熬。在被大股東暨董事尹衍樑要求記大過，又被金管會主委顧立雄公開表示若不能對大股東說不，金管會就會對她說不後，南山人壽總經理許妙靜25日「無預警」向董事長陳棠、副董事長尹崇堯提出退休申請，但此人事案仍待下周南山董事會討論。

在董事會未確定此人事案前，將由業務通路功能主管資深副總范文偉代理總經理，這也是范文偉二度代理。

會計師出身、曾任中信銀財務長的許妙靜，人生在2010年再度大轉變，從銀行業轉戰壽險業，跟著潤成投資接手南山人壽，從一開始的財務長，到2017年升任總經理，成為南山人壽逾半世紀以來首位女總經理。

許妙靜曾多次親上火線解釋南山人壽的財務、會計政策、修改收費員制度等，但也因取消收費員制度，在2019年被金管會停職半年，去年10月才復職。

但卻在2月因為尹衍樑車子在南山人壽停車場被撞壞，衍生出記大過事件，再被金管會點名不會對大股東說不，讓許妙靜在25日提出退休申請，似乎去意甚堅，所以南山人壽同日公告此人事並公布代理人選。

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