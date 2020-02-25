蔡英文總統喊出「中華民國台灣」，被解讀為民進黨向中華民國挺進。對此，立法院副院長蔡其昌今接受廣播專訪時表示，民進黨內部對中華民國確實曾出現很大的調適問題，但現在已經很自然，中華民國與台灣已成為同一組概念；他說，中華民國已經被民進黨接手，國民黨如果再不調整已經變成一國兩制的九二共識，就會落到台灣海峽。

蔡其昌今接受廣播專訪時，主持人指出，民進黨在蔡英文喊出中華民國台灣後，代表正朝向中華民國挺進，也就是中華民國是台灣發展的核心，這是否意味著將來台灣的國家認同不會再有太大問題，因為已經調和統一了？

對此，蔡其昌說，他相信到最後都不會是問題，因為這2年有1個新名詞叫「自然獨」，也就是認同台灣這個島嶼，認同島嶼名字叫台灣，或者國名就叫中華民國，「這是同一組概念」。

蔡其昌不諱言地說，「自然獨」認同的中華民國台灣，跟過去民進黨前輩搞台灣獨立是沒有歷史淵源的，是斷鍊的，是沒有連結的，也不是在藍、綠架構底下的，而是誰能保護中華民國就愛誰，所以在這脈絡底下怎麼會有歷史的問題呢？就算有也會逐漸淡化。

主持人提問，這樣的轉變過程，民進黨內部難道不會有調適問題？蔡其昌坦言的確非常大，但經過幾年下來，民進黨大概經歷幾個過程，第一是過去民進黨的政治人物在群眾場演講時若不講台語就會被轟下來，但蔡英文當主席後台語不輪轉，這個問題逐漸不見。

他說，第二個過程是，老一輩的民進黨人對於講出中華民國確實有障礙，但隨著對岸步步進逼，迫使前輩們面對台灣獨立的問題是，開始有一種想法就是「中華民國都顧不住了，還顧到台灣共和國？」很務實地把守護主權變成價值，民進黨就循此脈絡把中華民國台灣變成主流論述，久而久之，中華民國這個名稱對民進黨就會很自然，看起來就是同樣一組概念。

主持人追問，當民進黨轉向中華民國台灣，未來台灣的政治生態將如何改變？蔡其昌說，這對國民黨是很大的挑戰，因為過去喊九二共識，還可以一邊說一中各表，但是當習近平把各表拿掉後，一中就變成一國兩制。

蔡其昌說，如果國民黨再不調整兩岸論述，就會落到台灣海峽底下，因為一邊被習近平逼到沒有各表，另一邊的中華民國已經被民進黨接手，「我認為，比起黨主席的改選，國民黨的兩岸論述調整是更重要了。」

(中時 )