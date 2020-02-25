台新藝術獎25日公布第18屆入圍名單，從94件被提名並同意參選作品中，選出17組入圍作品，競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」以及不分類的「年度大獎」三大獎項。17組入圍作品中，6組為視覺藝術，11組為表演藝術。

視覺藝術部分，相較於近年大型策展案頻頻受矚目，今年則均為個展藝術家入圍，計有《Still Alive：區秀詒個展》、《再見》林冠名個展、《冷鍊-侯怡亭個展》、《我欠你的畫》謝牧岐個展、《委託製作-陳以軒個展》及《馴國-吳權倫個展》入圍，展現個人靈魂的主觀性對世界的客觀性的凝視與對話。

區秀詒的《Still Alive》，延著解構國族與歷史的跳接式敘事，藉由三組彼此獨立又相互牽連的錄像與裝置，進一步以馬來西亞為軸心，夾入台灣、日本、泰國等元素，探討亞洲民族國家概念背後的流動性、破碎性。《再見return—林冠名個展》探索數位影像紀年中關於影像拍攝、編碼及感覺邏輯之間的轉換與辯證關係以近乎想望的情懷，動人地反思影像與個人私密記憶之間的想像與曖昧。

《冷鏈─侯怡亭個展》緊扣著藝術生產、交易系統，及藝術家對刺繡技藝與女性勞動的長期關注，展覽貫穿殖民身體規訓、勞務對價交換、全球化秩序等不同層次的複雜佈局，提名觀察人鄭文琦指出，此為藝術家歷年來最完整的一次呈現。

謝牧岐《我欠你的畫》不但是藝術家對於繪畫做為藝術的類型，長久以來的實驗和探討之結論，也同時是面對現代性下，繪畫性所面臨的質疑和挑戰。作品影射了繪畫技法和擬真能力的有用或無用，既有個人對台灣藝術史深沉的內化和反思方式，也同時以3D列印插香器的方式，和藝術史的現成物及複製性論述做對話。

提名觀察人孫松榮指《委託製作＿陳以軒個展》有別於過往台灣錄像藝術的表現樣貌，推陳出新，展現嶄新視野。吳權倫個展《馴國》結合馴育動物與國族主義兩大主題，呈現人與犬之間依存關係的文件及其美學詮釋，並藉著納粹育種的優生學論述指涉國族神話建構、戰爭與殖民史等議題。鄭文琦指此展開創出本地罕至的創作險路。

(旺報 )