大甲媽遶境辦不辦？嘉縣長：希望可以考慮延期 19:052020/02/25 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲媽遶境辦不辦？嘉義縣長翁章梁25日表示，希望大甲鎮瀾宮可以考慮延期。（呂妍庭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽遶境辦不辦？嘉義縣長翁章梁25日表示，因正值新冠肺炎疫情期間，他早在防疫會議就曾裁示，縣政府、鄉鎮公所、社區發展協會近日若辦大型活動或到外縣市參訪，應該慎重考慮延期或停辦，同樣的也希望大甲鎮瀾宮可以考慮延期。 不過，翁章梁也說，如果主辦單位還是如常舉辦，縣府也會與廟方全力配合做好防疫的準備，並呼籲隨香徒步的信眾們應自行斟酌自身身體健康與個人的防疫防護，再來參與媽祖遶境盛會，如果個人的健康狀況不佳的話應向媽祖婆請個假。 (中時 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #大甲媽 #炎 #翁章梁 #奉天宮 #鎮瀾宮 #彰化縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 堵住疫情最可能破口 04:102020/02/21 時論廣場 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 普華：五步驟 降違約風險 04:102020/02/25 產業特刊 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 「新型冠狀病毒」變電腦病毒 資安專家教4招防衛 18:162020/02/25 科技 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 為何要罷韓？網揭尹立驚天算計 怒批：什麼咖 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓律師分析後竟給了這組數據！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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