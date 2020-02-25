大甲媽遶境辦不辦？嘉義縣長翁章梁25日表示，因正值新冠肺炎疫情期間，他早在防疫會議就曾裁示，縣政府、鄉鎮公所、社區發展協會近日若辦大型活動或到外縣市參訪，應該慎重考慮延期或停辦，同樣的也希望大甲鎮瀾宮可以考慮延期。

不過，翁章梁也說，如果主辦單位還是如常舉辦，縣府也會與廟方全力配合做好防疫的準備，並呼籲隨香徒步的信眾們應自行斟酌自身身體健康與個人的防疫防護，再來參與媽祖遶境盛會，如果個人的健康狀況不佳的話應向媽祖婆請個假。

(中時 )