眾人做出俏皮姿勢，呼籲大家利用連假出門到戶外走一走，放鬆心情。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府今年補助二林、埤頭辦理木棉花季賞花活動，現場文創市集、青農咖啡都將是吸睛賣點。（謝瓊雲攝）

紅紅的花開滿了木棉道，快來南彰舊濁水溪岸賞花！彰化縣二林鎮、埤頭鄉與溪湖鎮交界的東螺溪西岸、舊濁水溪畔產業道路旁種植整排木棉花，目前已盛開7成，木棉花季活動本周末起接力登場，彰化縣長王惠美以木棉花花語「珍惜身邊的人和眼前的幸福」呼籲民眾利用連假前來賞花，在美食美景中度過悠閒假期。

二林鎮長蔡詩傑昨帶領公所、萬興國中，和華崙、舊社等社區團體近百人出席縣府中庭宣傳記者會，立委謝衣鳳、縣議員陳玉姬等多位民代也出席。王惠美說，疫情緊繃，呼籲大眾走出戶外放鬆心情。

王惠美表示，彰化二林、埤頭及舊濁水溪東螺溪畔，每年3、4月在枝頭綻放的火紅木棉花，映襯兩旁綠油油的田野，鮮豔討喜、美不勝收，讓人感受到春意降臨，只要開車從北斗交流道經過，就能遠眺整排壯觀的木棉花道，吸引許多網紅來此打卡，IG、FB上一堆美照。

蔡詩傑說，二林木棉花道樹齡逾20年、全長1.4公里，從代馬橋到溪湖橋，是許多人的賞化祕境，今年結合社區、協會、宮廟、農會，為450棵木棉樹命名，再由萬興國中師生以雷射雕刻技術製作英文名牌吊掛，很有文創風格。

彰化縣政府今年補助二林鎮及埤頭鄉，舉辦理「木棉花季賞花活動」，二林自29日至3月8日登場，緊接著由埤頭鄉中溪橋畔木棉花季於3月7日至3月27日接力上場，包括賞花、健行、攝影、在地農特產品展售、摸彩等活動，熱鬧滾滾。

彰化二林、溪湖到埤頭交界處的東螺溪、舊濁水溪沿岸，火紅木棉花盛開，目前已開七成，美不勝收。（二林鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化二林、溪湖到埤頭交界處的東螺溪、舊濁水溪沿岸，火紅木棉花盛開，目前已開七成，美不勝收。（二林鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化二林、溪湖到埤頭交界處的東螺溪、舊濁水溪沿岸，火紅木棉花盛開，目前已開七成，美不勝收。（二林鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

(中時 )