一年一度的全國飛鏢盛會「師生盃全國各級學校飛鏢錦標賽」，上周末於新北市板樹體育館圓滿落幕，台南市新化高中由校長許宏明帶領師生共30人參賽，成績斐然，獲高男團體組第1名、高女雙人組第1名，抱回高中職組全國團體總冠軍。

許宏明表示，新化高中有全國國立高級中等學校獨一無二專屬的電子飛鏢機台，去年在王宏維老師及林睿棠老師指導下，首次參加師生盃及府城盃全國飛鏢錦標賽獲得全國高中職組的總冠軍。

今年比賽新化高中不僅拿下高男團體組及高女雙人組第1名，柯筑齡和陳玟靜首度參賽即獲得教師女子雙人組第2名佳績；林睿棠、葉信亨、田啟宏、王宏維獲得教師男子團隊賽第4名。

學生部分，張庭瑜、林宜臻同學獲高女雙人組第1名，蕭伯翰、許柏凱、陳宥任、黃昱勛獲高男團體組第1名，還有多名學生獲佳績，新化高中以最高總積分拿下今年度師生盃全國高中職組總冠軍稱霸全國。

許宏明表示，此競賽包含大專院校、高中職校、國民中學及國民小學，總參賽人次達1132人，競爭非常激烈。而且本次競賽是教育部今年首度承認具有中等以上學校運動績優升學甄試之資格比賽，期待透過此次競賽為學生創造更多元升學大學的進路。

(中時 )