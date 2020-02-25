日本地方官員今天表示，日前剛獲金氏世界紀錄認證為世界最長壽男人瑞的渡邊智哲已於23日去世，享嵩壽112歲。

地方官員表示，1907年3月5日在日本新潟縣出生的渡邊智哲（Chitetsu Watanabe），23日於他所居住的新潟縣內安養機構去世。不到兩週前，他才獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為「世界最年長男人瑞」。

法新社報導，渡邊智哲擁有5個孩子，談到長壽秘訣時，他表示「不要生氣，臉上要掛著笑容」。

日本時事通信社報導，如今日本最年長男人瑞是110歲的巴一作（Issaku Tomoe），但尚未確定巴一作是否為全世界最年長男人瑞。

至於世界最年長女人瑞同樣是日本人，為現年117歲的田中加子（Kane Tanaka）。

日本是世界上平均壽命最高國家之一，曾有許多人躋身「歷來最長壽人瑞」名單，其中包括木村次郎右衛門（Jiroemon Kimura），他於度過116歲生日後不久的2013年6月去世。

根據金氏世界紀錄，獲驗證的歷來最長壽人瑞是法國女人瑞卡爾蒙（Jeanne Louise Calment），她於1997年去世，享嵩壽122歲。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1090225

(中央社)