吳連賞偕同校方團隊親赴燕巢校區文萃樓，開門迎接完成居家檢疫的港澳生，並送上祝福。（高師大提供／洪浩軒高雄傳真）

國立高雄師範大學校內居家檢疫的14位港澳生，25日全數順利完成14天居家檢疫，上午校長吳連賞偕同校方團隊親赴燕巢校區文萃樓，開門迎接完成居家檢疫的港澳生，並送上祝福，希望學生們學習進步、平安健康，場面相當溫馨。

14位港澳生起床就開始打包行李，迫不及待迎接今日來臨，校內的趙姓護理師逐一的幫每位同學測量體溫，通過檢測的同學一個個下樓等待，校長及師長們早已在文萃樓大門口等候。同學們戴著口罩步出大廳走出大門口，吳連賞親切的跟同學打招呼，並逐一送上象徵平安的蘋果及永保安康的卡片以示祝福。

吳連賞表示，同學們都相當辛苦，並且都依照政府的防疫規定，待在文萃樓居家檢疫14天，這段期間沒有人違規，值得嘉許。也藉此機會感謝所有行政單位全力支援與配合，這段期間各系所主管、系教官及學輔中心老師定期用電話或視訊關懷非常辛苦，也特別感謝燕巢餐廳多個攤位老闆及葉主委的用心服務。

雖然已完成居家檢疫，但還是不能掉以輕心，吳連賞更提醒同學，可用居留證自行購買口罩、非必要時避免外出，若有外出務必全程配戴口罩，除了戴上外科口罩，應避免近距離交談，並養成勤洗手習慣。

此外，學校護理師或相關師長，會持續對港澳生進行健康關懷與調查，仍要維持14天的自主健康管理。

(中時 )