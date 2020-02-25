桃園市新興高中學測表現亮眼，20名學生超過70級分，其中學生黃靖婷還獲得滿級分。學生們異口同聲，上課認真聽講，仔細做筆記，有疑問要趕快解決，是獲得高分訣竅。除此之外，找到適當方式紓壓，也相當重要。
黃靖婷說，新興高中有良好的讀書風氣，認為專心聽老師講解，此外自己勤做筆記，有遺漏可以隨時補充，針對缺點改進。另外覺得壓力太大時，就會透過畫畫、攝影，讓自己喘口氣。
學生薛語嫻則說，遇到疑問馬上處理，不要拖到回家，另外她也認為，若今天覺得弄懂習題，隔天也要再複習一遍，才能確定自己有沒有真的學會。另名學生黃毓鈁表示，高三以前，主要心力都放在營隊、競賽，不過有好好把握升高三的暑假，並整理過去所學。晚自習回家後，就趕快梳洗睡覺，選擇早起讀書。
鄭子安也說，自己屬於苦讀型，但成績一直沒有起色，直到另名同學陳孟楷給予建議，事先預備讀書計畫，每天照著讀書計畫準備，有多的時間再針對弱點進行改善，成績因此開始有起色，也越來越好。
(中時 )
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