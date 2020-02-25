新冠肺炎疫情延燒，大甲鎮瀾宮因是否續辦媽祖遶境活動引發外界熱議，而慈濟基金會、法鼓山、中台禪寺及國際佛光會今天都不約而同的宣布將取消近期的大型法會活動，全力配合政府的防疫措施。

慈濟基金會今天宣布取消及延後3月份所有大型營隊活動的舉行，同時也表示，有關會所集會，除取消或延後大型集會，其餘共修、一般會務及會議配合政府防疫規定辦理。並持續每天透過大愛台播放祈禱，也每日提供證嚴上人「每日一叮嚀」提供慈濟人及會眾分享。

法鼓文化編輯總監果賢法師則說，法鼓山已於昨天公告直到4月5日前的大小活動，不管是營隊還是禪修都全數暫停，僅剩4月還有菩薩禮佛的活動，但相關防疫措施也會做到確實。

果賢法師指出，這段時間信眾可以透過法鼓山的網站進行網路共修，歡迎多加利用法鼓講堂持續禪修，至於大甲媽祖遶境活動是否該續辦，他認為現階段應配合政府政策，減少大型集會活動，全民一同來拚防疫。

國際佛光會中華總會總會長趙怡也證實，每年三月都會舉辦的萬人禪修活動已宣布取消，原定於北中南共4個巨蛋的萬人禪修活動，也因新冠肺炎疫情宣布取消，改為電視、網路直播的方式讓信徒參與。

中台禪寺見尊法師也說，因應政府防疫措施，全國大型集會活動都應審慎評估，中台禪寺已宣布全國各院精舍及本寺的所有共修課程全面暫停，將延至疫情明朗後在考慮是否復辦。

(中時 )