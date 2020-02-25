「基隆的母親」遭PO文網留言「母你娘」基檢予以不起訴，宋瑋莉：研議再議。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

去年立委選舉期間，國民黨基隆立委候選人宋瑋莉自詡為守護在地之「基隆的母親」，因此在網路上爆紅，但有一名謝姓網友在臉書上不滿的回應：「母親？母你娘」，而遭到宋瑋莉以公然侮辱提告，基隆地檢署日前指出，謝的PO文用語雖粗俗、不雅，但沒有貶損宋名譽的意思，只屬於意見的表達，最後予以謝姓網友不起訴，宋瑋莉對此發文表示自己感到遺憾。

宋瑋莉去年立委選舉期間向媒體表示，自己自詡為守護基隆的母親，只要是對基隆未來發展有利的人，不分藍綠或黨派，都會認同且肯定，而她在議會時期，一樣會支持市長林右昌對基隆長遠發展有利的建設與政策。對此，地檢署處分書指出，有網友把媒體的報導「痛心疾首！宋瑋莉呼籲：給孩子更好的環境」PO文在臉書社群裡，而謝姓網友去年10月間點閱該篇報導，看到文中以「基隆的母親」稱呼宋瑋莉，在貼文下方PO文：「母親？母你娘」，遭宋陣營提告公然侮辱。

檢察官對此深入訊問調查時，謝姓網友堅稱，她是質疑宋瑋莉是否有資格擔任基隆的母親，並且她撰寫的PO文句是針對該篇報導，並沒有貶損宋瑋莉名譽的意思。

檢察官調查後指出，該篇報導的確有提及「基隆的母親宋瑋莉平日勤跑基層」等語，並認為「基隆的母親」一詞有「關心基隆的母親」、「住在基隆的母親」及「對基隆有卓越貢獻」等意涵。

檢察官指出，報導以「基隆的母親」來稱呼宋瑋莉，謝姓網友並不認同，這屬於個人意見的表達，雖然用語過於粗俗不雅，但沒有侮辱宋瑋莉的意思，並且留言的網友也有多人不認同媒體以「基隆的母親」一詞稱呼宋瑋莉，不能以留言用語粗俗或不雅，就認定她有貶損宋瑋莉名譽的意思，因此最後予以不起訴。

對這個結果宋瑋莉表示，她感到很遺憾，並指出，罵髒話本來就不是一個良好示範 尤其在網路上更是不好的示範，是希望透過司法還給市民一個乾淨的網路平台，並期待台灣社會可以減少網路謾罵的風氣，多一點積極正面的聲音，而是否「申請再議」，則因還沒收到不起訴處分書，還未詳看理由的前提下，就不再多作回應。

(中時 )