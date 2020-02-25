國立竹山高中學測成績，自然4科成績50級分以上4人，社會4科成績50級分以上8人；其中，丁全雍5科66級分，表現最優；黃玫禎社會組4科採計54級分，黃俊穎自然組4科採計53級分，數學及自然滿級分，均可望推甄上台、清、交、成卓越大學。

丁全雍是新住民子弟，在他小時候父親就不幸車禍過世，媽媽將兄弟倆託付給在大陸的外公外婆照顧，自己則在台灣工作養家，他一直到高一才轉學回台就讀，初期曾經歷中文簡體轉換成繁體的適應期，不過他力爭上游，在校學業名列前茅，各科均衡發展，是師長心目中品學兼優、術業兼備的學生，他希望未來能往藥學及生化領域發展，除了對社會有貢獻外，也能減輕母親的負擔。

竹山高中校長陳漢銘表示，學校會依每位學生在校學業及多元表現成績，適性輔導學生升學，希望所有學生都能甄選上自己心目中理想的校系。＃學測 ＃簡體 ＃繁體 ＃推甄

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