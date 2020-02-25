洪朝豐與前妻結婚6年育有一子。(取自洪朝豐臉書)

香港資深男星兼DJ洪朝豐2017年發現罹患舌癌，切除2/3條舌頭，後來又發現癌細胞轉移至淋巴，在對抗病魔期間，他曾PO文感謝前妻葉桂好不離不棄地照顧，為他煲湯恢復體重。然而今年踏入60歲的他，突然在臉書宣告出櫃，「自此活在光天化日底下，不再驚怕。」

洪朝豐今(25日)在臉書寫下《六十出櫃書》一文公開出櫃，「我終於出櫃了，就在六十歲，甲子之歲，重頭出發，自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀性傾向，而感到不安與茫亂的人。生命只活一次，我們的生命是自己的，我們要快快樂樂，活自己的生命。我希望我顛簸不平的歷閲與經驗，成為別人的祝福，譲他們在黑暗之中，看到希望與光明，感受到一點溫暖與安慰。生命是美麗的。到處充滿希望。謹此，我送一首歌，鼓勵大家。1986年，英國歌手Black創作/演唱的Wonderful Life:」

他在文中告白是天生雙性戀，也結過婚，其後跟男生和女生交往，和前女友寶詠琴分手後，成為百分百同性戀者，「由雙性戀至同性戀，我經歷很多。我天生就是要幫助雙性戀者與同性戀者。這是我的生命任務，責無旁貸。」

洪朝豐也相信今年會遇到真愛，並公開4大訴求，缺一不可，「他必須對父母好。百行孝為先。我們來自父母。孝順父母，天經地義；他必須尊敬長者。因為長者以青春建設社會，譲我們今天得以享用；他必須尊敬老師。因為我們的智識，由老師傳授；他必須跟我一樣浪漫。」直言若對方想結婚，會豪不猶豫地互許終生。

(中時電子報)