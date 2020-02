國人嚴防新冠肺炎疫情中,前國民黨主席朱立倫在臉書,發表他經常宅在家從OTT平台追劇的心得,呼籲政府應放寬商業與戲劇運作的界線,鼓勵相關企業進一步投資台灣在地內容產業,共創觀眾和企業雙贏的成果。

朱立倫在臉書提出「利正赫、朴世路、李子維,你喜歡誰?」表示,一場疫情改變大家的生活,「宅經濟」快速升溫,大家下班後、週末假日索性待在家中追劇。各大OTT平台流量衝高,也順勢推出「少出門、多看劇」。

他說,這幾週台劇《想見你(Someday Or One Day)》,受到熱烈討論;韓國影集《梨泰院(Class)》,或者《愛的迫降(Crash Landing on You)》,好友在臉書大推。無論《想見你》,用台劇最不擅長的奇幻、懸疑述說愛情,以穿越時空的手法,看見黃雨萱和李子維來自靈魂的情感;或是朴世路、趙以瑞,長家、甜栗對決格局,細緻刻畫主角個性、社會多元組成與階層的翻轉;還是利正赫、尹世理,摒棄偏見立場、對比南北韓文化和生活上的差異,最終愛情仍舊戰勝一切。

朱立倫說,面對世界新趨勢,台灣應放寬商業與戲劇運作的界線;在公平競爭之下,不僅只透過政府補助或投資,而是鼓勵企業進一步投資台灣在地內容產業,共創觀眾和企業雙贏的成果。台灣的創作能量豐沛,一定有機會在這波全球串流影音風潮中脫穎而出,把握機會,大家加油!

網友隨即提供不同答案,有人對朱推薦的幾部片說「我剛看你最好不要爆雷ㄛ」、有人說「最喜歡帥帥倫」,也有人推薦朱看其他韓劇。

(中時 )