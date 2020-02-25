國人嚴防新冠肺炎疫情中，前國民黨主席朱立倫在臉書，發表他經常宅在家從OTT平台追劇的心得，呼籲政府應放寬商業與戲劇運作的界線，鼓勵相關企業進一步投資台灣在地內容產業，共創觀眾和企業雙贏的成果。

朱立倫在臉書提出「利正赫、朴世路、李子維，你喜歡誰？」表示，一場疫情改變大家的生活，「宅經濟」快速升溫，大家下班後、週末假日索性待在家中追劇。各大OTT平台流量衝高，也順勢推出「少出門、多看劇」。

他說，這幾週台劇《想見你（Someday Or One Day）》，受到熱烈討論；韓國影集《梨泰院（Class）》，或者《愛的迫降（Crash Landing on You）》，好友在臉書大推。無論《想見你》，用台劇最不擅長的奇幻、懸疑述說愛情，以穿越時空的手法，看見黃雨萱和李子維來自靈魂的情感；或是朴世路、趙以瑞，長家、甜栗對決格局，細緻刻畫主角個性、社會多元組成與階層的翻轉；還是利正赫、尹世理，摒棄偏見立場、對比南北韓文化和生活上的差異，最終愛情仍舊戰勝一切。

朱立倫說，面對世界新趨勢，台灣應放寬商業與戲劇運作的界線；在公平競爭之下，不僅只透過政府補助或投資，而是鼓勵企業進一步投資台灣在地內容產業，共創觀眾和企業雙贏的成果。台灣的創作能量豐沛，一定有機會在這波全球串流影音風潮中脫穎而出，把握機會，大家加油！

網友隨即提供不同答案，有人對朱推薦的幾部片說「我剛看你最好不要爆雷ㄛ」、有人說「最喜歡帥帥倫」，也有人推薦朱看其他韓劇。

(中時 )