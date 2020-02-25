台北市信義警分局5年前處理糾紛案件，員警將情緒激動的劉姓女子上手銙帶回派出所管束，劉女請求賠償50多萬元，台北地院判決信義警分局要賠12萬多元，但高院認為員警執法沒有不當或違法，逆轉改判免賠確定。

劉女主張，2015年7月19日下午3時許，信義分局五分埔派出所王姓警員前往她開設的童裝服飾店，詢問她弟弟的去處，雙方起爭執後，王姓員警竟當場對她施以掐頸、拖至店外摔倒在地之強暴壓制行為致她受傷。

劉女說員警要救護車將她送至忠孝醫院急救，派出所副所長又率警員至急診室強行將她上銬抬出醫院，帶回派出所管束，員警執行職務時對她施加故意不法之侵害，她要求信義分局負國家賠償責任。

台北地院判信義分局須賠償12萬2380元，但高院認定，劉女用手推員警胸部才發生拉扯，員警徒手壓制她是限制其行動之公權力具體措施，且她經診療認定傷勢尚輕，可證明員警採具體管束行為，尚未逾必要之限度。

高院指出，劉女在醫院急診室治療期間，有自行下床走動、高聲喊叫及有情緒激動、高聲喊叫的情形，醫院急診室為醫護人員救治急診病患之公共場所，警員將她抬離醫院帶到派出所內上手銬戒護，合於正當法律程序，不須負國家賠償責任，逆轉免賠。

(中時 )