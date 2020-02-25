花蓮縣衛生局接獲通報，有1名新冠肺炎防疫須居家隔離自檢的荷蘭人，至27日才能解除，卻擅自離開簡易住所，駕車往台8線中橫公路途經太魯閣國家公園要到花蓮，警方今下午在台8線169.8k稚暉橋攔查到他，連同同行日本籍友人，2人當場被通報由花蓮縣衛生局處理。

目前花蓮衛生局已向中央疫情指揮中心申請強制隔離，並且依規定可裁處1至15萬元，不過衛生局表示，罰則由南投衛生局決定裁罰，目前已派專車將2人送往外縣市檢疫所安置。

花蓮縣衛生局表示，接獲南投通報，有1名荷蘭籍外籍遊客須居家檢疫至27日止，但疑似開車往花蓮方向行駛，下午警方已在中橫攔查到這人，但身旁有一日本籍友人同行，因此2人都須實施居家檢疫，將由南投縣衛生單位決定是否依違反傳染病防治法規定裁罰，此罰則為新台幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰。衛生局表示，目前已派專車將2人送往外縣市的檢疫所進行安置。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文受訪說，同步接獲通報後，將在辦公廳舍及各管理站的遊客中心進行消毒，請遊客安心。

(中時 )