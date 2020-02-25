大陸新冠肺炎防疫持續執行，下游廠也相繼復工運作，惠光（6508）繼上海惠光環境科技於2/11獲准復工，浙江惠光生化也於2/18復工；上緯投控（3708）子公司上緯（天津）風電新材料、上緯新材料科技也於2/18同步工，並強化馬來西亞廠調度彈性，營運推進動能疏壓、推進。

此外，長興（1717）全球共24座廠，中國14座、台灣3座、泰國、美國、馬來西亞、義大利各1座、日本則有3座。目前中國僅天津還未復工，其餘廠已順利復工，產能也恢復達5成。伴隨大陸電子產業陸續回穩，靜待3月營運復甦契機。

春節長假影響，上緯1月營收月、年雙減少3成，而上緯出售旗下負責離岸風電業務的子公司上緯新能源95％持股予美國能源開發公司Stonepeak，今年也將少掉相關的營收認列。

上緯表示，因新冠肺炎疫情影響，原中國區訂單陸續調整轉由臺灣及馬來西亞營運據點作適當產能調度以因應。2月營收保守看待，靜待3月市場回復動能。

惠光植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜則集中外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

強化外銷耕耘，泰國以自主品牌深耕當地市場、印尼以培植代理商擴廠計劃提升產品市場的競爭力及市佔率、越南則將自有登記產品授權與日商分公司代理銷售。

長興目前全球乾膜光阻市占率34％。因新冠肺炎衝擊，2月業績業勢必受到一定程度影響，首季營運保守謹慎因應。

長興認為，疫情除短暫對開工與產能影響外，下游終端需求還是未知數，上下游供應鏈都要時間去恢復。後續關注在疫情後，電子材料乾膜光阻受到5G基地台與手機等需求帶動成效如何。

(工商 )