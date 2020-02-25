科法斯集團25日發布報告指出，中美貿易戰遏制出口、消費稅導致內需下降、投資金額不足加上新冠疫情導致赴日遊客減少等因素，將使日本經濟再度面臨衰退。

科法斯集團預測2020年日本GDP成長率是0.3％、科法斯風險評級：A2（低風險）。

日本經濟恐步入衰退命運，科法斯集團認為有四大原因：1、來自外部壓力：中美之間持續的緊張局勢遏制了出口。這一勢頭會在2020年繼續。美國對大陸出口商品的平均關稅水平仍維持在19％，而在貿易戰開打前這一水準僅為3％。2019年第四季度的出口較前一年度萎縮了7.8％，不過進口萎縮幅度更大，達到-11.3％。儘管凈出口值從-0.3％提升到0.5％。表現不錯，但其潛在訊息令人擔憂，因為其意味著國內需求萎縮的速度甚至比陷入困境的外部需求萎縮更快。

2、日本加稅後，內需大幅下降：私人消費（占GDP的55％）成為GDP的主要拖累因素，按年化計算，其調整年化季增率下降了11％，對2019年第四季度GDP的貢獻為-1.6％。事實上，第四季度增長的大部分負面影響可以追溯到安倍在2019年10月提高消費稅的計劃。增值稅從8％提高到10％，這對經濟的打擊幾乎與2014年的上一次上調一樣大，那是日本17年來首次上調增值稅。

3、赴日遊客減少：自新冠病毒疫情爆發以來，日本對大陸實施了旅行限制。這可能是導致其經濟在2020年第一季度陷入技術性衰退的一個因素。據日本國家旅遊局統計，2019年日本共接待了810萬大陸遊客。大陸遊客是赴日遊客最大群體，占外國遊客總消費的34％。隨著2020年7月24日東京奧運舉行在即，這一數字預計今年還會增加。而由於新冠病毒疫情，日本已取消了其他重要的體育賽事，如3月1日的東京馬拉松賽。如果夏季前狀況得不到改善，奧運會可能將延期，或許這還不是最糟的情形。

4、儘管採取刺激措施，投資仍減少：投資（GDP占比25％）也表現不佳，第四季度的調整後年化季增率萎縮了17％，導致其GDP貢獻度降低了0.6％。此外，日本還遭遇了一系列自然災害，包括2019年10月的颱風哈吉貝，不僅造成多個城市被淹，100多人死亡，還導致超過150億美元的保險損失。安倍在2019年宣布的財政計劃本可抵消部分下降，但隨著新冠病毒疫情的出現，這一占GDP 2.5％的財政刺激可能不足以抵禦衰退風險。

(工商 )