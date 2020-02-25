消防救護人員外科口罩 消防署統一申請配發 18:592020/02/25 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防署配發口罩給全國消防機關救護人員。（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防署自本月13日起，統一向衛生福利部疾病管制署申請外科口罩，供全國消防機關第一線救護同仁使用，每天獲核撥8000片，至20日止共計獲核撥6萬4000片，已全數配送，各縣市已陸續收到，疫情期間本署將持續申請，並於第一時間配送各消防局隊，供第一線救護同仁使用。 消防署表示，秉持關心第一線救護同仁救護安全及防疫物資不可缺乏，將持續與全國各消防局保持密切聯繫，站在同一線，一定會讓第一線救護同仁通通有口罩。 (中時 ) #消防 #救護 #人員 #外科 #口罩 #消防署 #統一申請 #配發 #同仁 #第一線 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩數量放寬 藥師怨其他生意甭做 04:102020/02/21 生活新聞 布口罩DIY教學 盼減緩口罩荒 04:102020/02/21 地方新聞 沒有口罩之亂 政院：口罩是世界最便宜 17:002020/02/21 政治 口罩外套有用嗎？網曝實際效果 19:532020/02/21 日常 美德醫捐30萬片兒童口罩 04:092020/02/22 財經要聞 防疫 紓困 振興同步 拚2月25日立法 01:552020/02/22 生活新聞 發疫災財 詐團賣假N95口罩 01:552020/02/22 地方新聞 康那香贈口罩給將軍區學童 04:102020/02/22 地方新聞 口罩外套有用嗎？醫師曝使用時機 23:252020/02/23 生活 一周2片口罩 高中生家長憂開學不夠用 09:132020/02/25 生活 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 台74線重大車禍 遭遊覽車聯結車夾扁 母無生命跡象2童送醫 - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 太爆笑！單身21年女大生拜月老 擲無筊出這招…聖筊立刻出現 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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