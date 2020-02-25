消防署自本月13日起，統一向衛生福利部疾病管制署申請外科口罩，供全國消防機關第一線救護同仁使用，每天獲核撥8000片，至20日止共計獲核撥6萬4000片，已全數配送，各縣市已陸續收到，疫情期間本署將持續申請，並於第一時間配送各消防局隊，供第一線救護同仁使用。

消防署表示，秉持關心第一線救護同仁救護安全及防疫物資不可缺乏，將持續與全國各消防局保持密切聯繫，站在同一線，一定會讓第一線救護同仁通通有口罩。

(中時 )