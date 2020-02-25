國防部長嚴德發到陸軍專校視導防疫。軍聞社提供

國防部長嚴德發連兩日前往陸、海、空軍部隊及學校單位，對國軍防疫整備實況親考親教，指示官兵「做最壞打算、做最好準備」，嚴密落實防疫措施，務必防堵疫情侵入營區，確維國軍整體戰力。

嚴德發由軍醫局長陳建同中將等同，先後前往21砲指部、陸軍專校、空軍官校及海軍艦指部等單位，聽取防疫簡報及執行作法，對各單位在短時間內，均依防疫政策逐步完成整備，表示嘉許。

針對隔離營舍規劃，嚴德發表示，「連」通常為部隊最小群聚生活體，各單位設置隔離營舍時，應以「連」為基準能量，滿足「一人一間」隔離需求，浴廁等生活所需，也須納入整體考量。

由於海軍艦艇艙間為密閉空間，嚴德發特別登艦了解防疫整備實況，對於艦上落實包括消毒、每日全艦換氣等，並規劃隔離碼頭因應突發狀況，以滴水不漏的措施，對抗疫情威脅，深表肯定。

此外，針對近日國軍出國旅遊官兵，嚴德發表示，韓國等因疫情持續升高，而列入第三級旅遊警示的國家，暫不開放官兵前往；另配合國家政策而放棄出國旅遊的官兵，國防部特別致謝並表示嘉勉，感謝他們共體時艱。

(中時 )