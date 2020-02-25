林口扶輪社今日捐贈1萬3500片額溫貼片給林口區公所，幫助校園抗疫。（林口區公所提供／吳亮賢新北傳真）

額溫貼片5秒鐘即可測出體溫。（林口區公所提供／吳亮賢新北傳真）

全國學校及家長面對新冠肺炎疫情，如臨大敵，新北市林口扶輪社為幫助全民抗疫，並回饋在地鄉親，今(25)捐贈林口所有高中職（含）以下學生每人一片額溫貼片，共計 1萬3500片，如家中無耳溫槍者，可作為輔助量測，還能重複使用，5秒鐘即可測出體溫。

林口扶輪社友張榮財及糖老爹生物科技公司董事長蔡長龍今捐出1萬3500片額溫貼片給林口區公所，由區長劉淑芬代表受贈，並將立即發送至轄區各學校，助校方每日進行新北市三級防護策略。

林口扶輪社指出，此批額溫貼片為台灣製造、品質可靠，放在額頭上約5秒，即可測量出溫度，誤差僅有正負0.5度，準確度高，還能重複使用，將發給林口區高中職（含）以下學生每人一片，讓學生可以自主量測額溫。

林口區長劉淑芬表示，感謝林口扶輪社熱心公益，但因額溫較實際體溫仍有誤差，建議家長及校方作為輔助量測方式，另因貼片擦拭後可重複使用，對於家中無耳溫槍者，仍為防疫好工具。

劉淑芬也呼籲，家長應時常量測自身與學童體溫，如學童發生身體不適或發燒現象，須主動向學校請假並儘速就醫，才能有效做好新冠肺炎防疫工作。

(中時 )