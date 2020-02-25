農地遭填百萬噸廢爐渣案歷經7年卡關，至今仍沒有清運及分析污染物作為，旗山居民與環團日前至中鋼集團總部大樓前抗議。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

旗山農地遭填百萬噸廢爐渣一案喧騰7年，後續清運處置迄今卡關，高市環保局與業者之間的清運計畫歷經一年多、五次修正遲未定案。時代力量高雄市議員林于凱質疑，去年10月質詢迄今，環保局尚未針對業者開罰。環保局強調會與業者再次協調，無共識就走訴訟程序。

2013年中鋼煉鋼所產的「轉爐石」透過子公司中聯資源轉手賣給萬大材料，沒想到萬大委託的營造公司竟將近百萬噸轉爐石填至旗山一帶農地。2017年5月高雄高等行政法院判決該處是事業廢棄物違法棄置農地，環保局也於當年6月要求業者60日內提出清理計畫、1年6個月內完成清除處理。

林于凱指出，照原處分推算，業者早該在2017年8月提出清理計畫，並在2018年12月底前完成清除。但是業者拖到2018年11月才送清理計畫，至今與環保局一來一往已提出5版修正計畫，迄今仍未定案。

據了解，目前中聯和萬大之間仍有契約糾紛，中聯希望可以先採樣、確認責任歸屬比例。環保局廢管科長曾啟清表示，萬大初期只願意調查、不願清運，之後再提的計畫，清運期程又太長。第五版清運計畫「清運數量」仍不足，將駁回請其再提第六版。若仍無法達到環保局的要求，將走訴訟程序，屆時會耗費更長的時間。

對此林于凱批評，早在萬大一開始提交計畫逾期時，環保局就該開罰。清理計畫一再退回，導致該地廢棄物成分分析、清理遙遙無期。

環保局今年1月時曾聲明，目前未發現該地土壤及地下水有污染超標情形。但林于凱認為，目前污染現地由業者自行監測，環保局應委請第三方公正單位現地監測，維護公信力。

環保局土水科長陳高鳳則回應，礙於污染現地地權問題，環保局無法進入設置監測井，只能請業者自主監測。

(中時 )