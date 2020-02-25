大陸山東省威海市今(25)日宣布，從日本、韓國等國家在威海入境人員，不論國籍，全部統一接到賓館免費集中居住14天。所有從機場、港口、車站與交通關卡進入威海人員嚴各實施體溫檢測，有發熱症狀立即由疾控人員送醫院進行專業處置。煙台市也規定，外來商務人員必須在指定賓館居住，有發熱症狀立即進行專業處理。

據威海市政府公眾號《威海發布》指出，2月25日，山東省威海市委書記、市委新型冠狀病毒肺炎疫情處置工作領導小組組長王魯明主持召開會議，研究部署我市防控境外疫情輸入工作，提出具體措施要求。市領導張海波、張宏偉、王亮、侯世超、劉廣華、楊麗、葉立耘、高書良等參加會議。

會議提出：

1、機場、港口、車站以及進出威海的交通卡口，嚴格落實來威人員體溫檢測、登記等措施，發現發熱人員一律由疾控人員送專門的發熱門診進行專業處置。

2、從2月25日起，對從日本、韓國等國家來威海的入境人員，包括外籍人員和中方人員，全部統一接到賓館免費集中居住，實行單人單間，專業化管理服務，確保居住人員舒心滿意，並可以方便順暢地與外界聯繫，14天后解除集中居住。

3、對2月10日以來從日韓已經入境的中外人員，全部進行電話隨訪，瞭解每個人的身體狀況，對發熱人員和密切接觸者迅速進行專業處置。

會議指出，採取這些措施，主要是為了保護入境人員以及家屬、朋友、同事的安全，確保萬無一失，也減輕入境人員分散隔離居住給社區和企業防控工作造成的巨大壓力，最大限度地避免交叉感染。

此外，山東省煙台市新冠肺炎疫情處置工作領導小組（指揮部）召開專題會議，研究部署防境外疫情輸入工作。要求全面做好入境人員資訊通報、應急處置等工作。在機場等出入境口岸設立入境專用通道，對貨物、行李等進行嚴格規範的消殺檢疫，加強入境人員管理，做好健康申明和資訊填報等工作。對有發熱、乾咳等症狀的，立即採取相應措施。商務旅遊等短期居住的，一律安排在指定賓館居住。

(中時電子報)