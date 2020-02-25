國際導演蔡明亮受文策院邀請，於24日柏林時間傍晚舉辦大師講座，即使當地氣溫不到5度，仍有百位影人踴躍前來參與講座，蔡也分享拍攝新片《日子》中粥店主場景的經驗，原來他當時在跟店家交涉，店家一度以為他們是Discovery團隊來做美食專題，但蔡自嘲他的團隊其實只有5個人，遠比Discovery要迷你。
會提起這個有趣的小誤會，其實蔡明亮是想強調，雖然現在電影工業發展成熟，但他依舊選擇以小團隊來製作電影，透過用手工電影的製作模式，更能清楚傳達自身創作理念。蔡還說這間位在曼谷的粥店，之前早已來光顧過，是在地有名的小吃店，這次拍攝本以為自己有得吃，沒想到拍完李康生跟亞儂吃粥，該店舖也要收攤了，兩位演員吃3碗，自己忙半天卻沒享到口服。
講座進行到一半，蔡明亮開始談起自己是「聽老歌長大，看老電影長大」，他常常喜歡在電影中毫無修飾、絕對原汁原味的放入經典老歌，這次的大師講座中，他就播了葛蘭演唱的〈我愛卡莉蘇〉，以及李香蘭的〈恨不相逢未嫁時〉，經典歌曲洋溢柏林影展。
蔡明亮表示自己曾經在現任文策院院長、時任香港光華中心主任的胡晴舫院長邀請下，在香港辦了兩場演唱會，選擇了許多首具有重要時代意義的電影配樂，並特別找來該電影的明星照片，一邊演唱歌曲一邊分享自己的生命經驗。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。