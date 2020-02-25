國際導演蔡明亮受文策院邀請，於24日柏林時間傍晚舉辦大師講座，即使當地氣溫不到5度，仍有百位影人踴躍前來參與講座，蔡也分享拍攝新片《日子》中粥店主場景的經驗，原來他當時在跟店家交涉，店家一度以為他們是Discovery團隊來做美食專題，但蔡自嘲他的團隊其實只有5個人，遠比Discovery要迷你。

會提起這個有趣的小誤會，其實蔡明亮是想強調，雖然現在電影工業發展成熟，但他依舊選擇以小團隊來製作電影，透過用手工電影的製作模式，更能清楚傳達自身創作理念。蔡還說這間位在曼谷的粥店，之前早已來光顧過，是在地有名的小吃店，這次拍攝本以為自己有得吃，沒想到拍完李康生跟亞儂吃粥，該店舖也要收攤了，兩位演員吃3碗，自己忙半天卻沒享到口服。

蔡明亮大師講座座無虛席。（文策院提供）

講座進行到一半，蔡明亮開始談起自己是「聽老歌長大，看老電影長大」，他常常喜歡在電影中毫無修飾、絕對原汁原味的放入經典老歌，這次的大師講座中，他就播了葛蘭演唱的〈我愛卡莉蘇〉，以及李香蘭的〈恨不相逢未嫁時〉，經典歌曲洋溢柏林影展。

蔡明亮表示自己曾經在現任文策院院長、時任香港光華中心主任的胡晴舫院長邀請下，在香港辦了兩場演唱會，選擇了許多首具有重要時代意義的電影配樂，並特別找來該電影的明星照片，一邊演唱歌曲一邊分享自己的生命經驗。

(中時 )