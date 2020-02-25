遊戲橘子營運長特助陳鍵琪，代表接受刑事局長黃明昭表揚。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局自前年下半年發現，利用遊戲點數詐騙案件有增加趨勢，發現歹徒通常透過網路社群與通訊軟體置放美女照片，並主動加好友聊天，隨後表示有兼職援交，雙方談妥價格後，歹徒誆稱以購買遊戲點數或超商代碼繳費方式繳交保證金，以躲避警方追查等，等到被害人不願意繼續配合時，還有疑似黑道份子的恐嚇電話，直至被害人遲遲見不著對方，通訊軟體帳號也遭對方封鎖，才驚覺遭詐騙。

為因應這類詐騙案件，刑事局積極與國內主要發行遊戲點數的業者、主管機關經濟部工業局及台北市電腦公會等相關單位進行聯繫，透過強化管理面尋求遏止這類詐騙案件的方法。

其中，智冠科技配合推行銷售平台監控系統、國內外會員帳號全面重新認證、建立黑名單預警機制及銷售監控系統提醒彈跳視窗等；遊戲橘子則配合推行消費監控通報機制、境外IP儲值限制及會員資格重新認證等。

警方分析，去年下半年起，遊戲點數詐騙案件持續呈現下降趨勢，顯示業者各項自律措施已有顯著成效。而為有效防制詐騙犯罪，刑事局將持續與網路業者研防防制對策，透過宣導面、管理面及打擊面多管齊下，以確保民眾財產安全；同時呼籲民眾，網路世界雖然便利，卻因看不到對方無法斷定其是否為真，處處暗藏危機，「遊戲點數」及「超商代碼繳費」等方式更無法辨識身分，所以只要聽到此類關鍵字，務必提高警覺，慎防被騙。

(中時 )