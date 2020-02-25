高雄市長韓國瑜（後排中）今（25）日主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎指定隔離醫院減災分流應變協調會議」。（柯宗緯攝）

因應新冠肺炎疫情，高雄市長韓國瑜今（25）日主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎指定隔離醫院減災分流應變協調會議」，召集12家指定隔離醫院代表交流。衛生局長林立人指出，會中初步談及164張負壓隔離病房，將預先規畫4階段病房徵調及清空機制，並做風險分級，以新冠肺炎感染者或疑似症狀者優先，另外規畫社區診療站，後續細節將與各院進一步討論。

林立人提到，今天召集高雄榮總、高雄長庚、高雄醫學大學附設醫院、義大醫院等12家指定醫院，互相交流、盤點有哪一些是需要再持續注意，進行溝通及準備作業。

他表示，假設未來沒辦法避免社區傳播、社區感染疫情發生的時候，高雄市轄區的這些醫院如何維持防疫的角色，同時也能照顧平常其他重症的病友，譬如說癌症、腦血管疾病、心血管疾病、重大創傷等病友，如何繼續維持基本核心醫療量能。

他指出，目前12家指定隔離醫院共計164張負壓隔離病房，但本來有些病友，如結核病等等的住在當中，還有加護病房及重症病房等可以使用；未來一旦爆發社區感染，病人人數增加時，如何把負壓隔離病房做更有效的發揮，必須採風險分級概念，請各家醫院做好準備，將做4階段清空作業。

林立人進一步說明，將來要有風險分級概念，有一些相對風險比較低的，要安排在其他病房去，而風險比較高的應該安置在負壓隔離病房區照顧，這些都是各醫院要做好相關規畫及準備，到時若有需要啟動時，就有一定的機制，不會慌亂。

林立人指出，未來將規畫社區診療站概念，假設市民在可能社區傳播過程，發燒時不要完全跑到大醫院去，一些地區醫院也能診療，或是執行採檢作業，最快隔天報告出爐後，就能做初步風險分級，陰性則可出院，陽性轉送到指定隔離醫院負壓隔離病房去做進一步的診療。

(中時 )