雲林縣全縣196所國中小25日開學日同步在校園掛回「禮義廉恥」的校訓牌匾，縣長張麗善（左五）與陳岳山大師伉儷（左六與左七）出席鎮西國小的懸掛典禮。（周麗蘭攝）

雲林縣全縣196所國中小25日開學日同步在校園掛回「禮義廉恥」的校訓牌匾，縣長張麗善出席鎮南國小的懸掛儀式表示，未來品德教育將扎根雲林校園。

懸掛在各校的「禮義廉恥」牌匾是由本縣國寶級書法大師陳岳山書寫，25日他在妻子陪伴下出席鎮西國小的懸掛儀式，並且當場揮毫題名，縣長張麗善婉拒題她的名字。

張麗善表示，現今社會傳統價值式微，公德、正義不再被重視，社會亂象層出不窮，影響孩子的價值觀，重拾「禮義廉恥｣共同校訓的精神刻不容緩。

她說，落實品德教育課程，是雲林縣教育未來的施政主軸，例如最近適逢新冠肺炎疫情傳染期間，希望不論是自我健康管理、或居家簡易、或居家隔離者，每一個個案都要誠實遵照中央防疫政策，謹守公德心，不要趴趴走造成社區恐慌。

鎮西國小校長張景哲表示，道德教育不在正規課程內，雲林縣能自編品德教育教材很可貴，希望重掛禮義廉恥牌匾的行動能啟發正面力量，孩子潛移默化存好心、說好話、做好事。

(中時 )