嘉南農田水利會為了鼓勵全民一起走出戶外曬曬太陽、吸收林木芬多精，自2月28日起至3月29日，烏山頭水庫風景區門票降為60元，而且不收停車費，讓遊客輕鬆入園無負擔。
為鼓勵民眾出門走走，曬曬太陽增加維他命D攝取，增強免疫力，對抗病毒，烏山頭水庫風景區配合228連續假期與「愛．戀烏山頭歷史文化巡禮」活動，2月28日至3月29日風景區門票優惠為60元，且不收停車費。
「愛．戀烏山頭歷史文化巡禮」活動期間，假日推出歷史文化巡禮、和菓子手作體驗、春櫻繽紛の和菓子文化講座、日本傳統樂器演奏，平日入園遊客憑入園發票可免費參與日式香包DIY及浴衣體驗等活動。
此外，228連假3天購買烏山頭水庫風景區門票滿150元，即贈送價值250元的烏山頭太陽能觀光遊艇船票1張，300元贈送2張以此類推，每天限量50張，數量有限，送完為止。
(中時 )
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