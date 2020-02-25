因應氣候變遷，環保利基需求愈顯升溫，南寶（4766）、德淵（4720）加速碳纖維、過濾材料利基布局。南寶深化碳纖維產品布局，擬投資7千萬元人民幣於大陸設立碳纖維後段成型產線，以搭配台灣前段板材供應，主要鎖定NB機殼上下蓋應用，預計下半年投產。

德淵斥資億元投資全球頂尖HEPA熔噴過濾材料生產設備，產品可有效過濾空氣中的各類懸浮微粒，包括PM 2.5、花粉、煙霧等有害物質；目前在高階家用空氣清淨器、車用空調過濾、口罩等產業過濾材料推廣陸續獲得多家國際級大客戶認證，銷量持續成長。

有鑑碳纖維複合材料可廣泛應用在運動產品、筆電機殼及汽車內裝，或是高階感壓膠光學產品製程用保護膜等，南寶以碳纖維為重點發展產品線，應用在自行車座墊產品亦先前出貨。

南寶目前擁有碳纖維一條7萬5千平方米產線，具有自動成型快、強度夠、大量生產等特性，兼具無鹵阻燃。此外，南寶與亞洲設備製造商合作，將用於門窗的中空玻璃密封熱熔膠引入大陸，擴大大陸內需版圖。

南寶大陸產量約占整體1/3，目前廣東佛山、東莞各2廠已在2月10日復工，江蘇昆山廠及福建福清廠相對較小，也在2月17日復工。

南寶表示，大陸廠7成供應當地內需市場，3成外銷；可透過越南廠支援，甚至印尼、泰國、馬來西亞廠調度。2月業績肯定受疫情影響，但仍看好越南轉單效應發酵，鞋用膠需求也持穩可期。

(工商 )