立法院會今天三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 」，蔡英文總統隨後也正式簽署。行政院長蘇貞昌今天透過臉書、LINE官網提醒民眾，特別條例加重了違反防疫措施的罰則，政府會嚴格執法、絕不寬貸，「毋通挑戰！政府執法的決心」。

蘇貞昌指出，包含:14天內不得出境和趴趴走；自疫區入境必須居家檢疫14天，違反規定者最高將罰100萬。

蘇貞昌說，行政院會接著準備提出特別預算，搭配紓困、振興受衝擊產業的具體做法，陪所有國民度過難關，「有政府、請安心」。

(工商 )