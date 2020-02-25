政院：違反防疫趴趴走最高罰100萬 19:362020/02/25 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院會今天三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 」，蔡英文總統隨後也正式簽署。行政院長蘇貞昌今天透過臉書、LINE官網提醒民眾，特別條例加重了違反防疫措施的罰則，政府會嚴格執法、絕不寬貸，「毋通挑戰！政府執法的決心」。 蘇貞昌指出，包含:14天內不得出境和趴趴走；自疫區入境必須居家檢疫14天，違反規定者最高將罰100萬。 蘇貞昌說，行政院會接著準備提出特別預算，搭配紓困、振興受衝擊產業的具體做法，陪所有國民度過難關，「有政府、請安心」。 (工商 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 外交官之妻無法買口罩 蘇：任何人都要能拿到 09:482020/02/21 政治 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 普華：五步驟 降違約風險 04:102020/02/25 產業特刊 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 「新型冠狀病毒」變電腦病毒 資安專家教4招防衛 18:162020/02/25 科技 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 為何要罷韓？網揭尹立驚天算計 怒批：什麼咖 - 政治 兩件事成台灣轉機？夏春湧：一齣好戲提前開始！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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