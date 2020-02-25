由奚岳隆執導，孟耿如、林哲熹、嚴正嵐、張寗、謝毅宏、詹宛儒、葛丞主演的鬼片《女鬼橋》即將上映，一行人今日出席宣傳活動，聊到票房祭品文，4月就要跟黃子佼結婚的孟耿如搞笑說：「如果票房破億，我就結婚給大家看。」

恰巧今日孟耿如也公開了婚禮伴郎及伴娘的名單，伴娘分別有因戲劇《22K夢想高飛》結識的郭書瑤、程予希，以及在《高塔公主》認識的莫允雯，還有張文綺和兩位圈外人；伴郎團則有劉以豪、張書豪、張捷、黃豪平、陳大天、李運慶，共6位伴郎加6位伴娘，有男神有女神陣容浩大。

接著大夥聊到片場恐怖事件，其中張寗分享她進組開拍的第一天，就親身經歷了無法解釋的電梯驚魂記，那時她搭電梯要從2樓到4樓補妝，電梯關門後她在裡面按4樓卻沒有反應，嚇到改按一樓，電梯仍無動於衷，正當她準備要按下緊急求救鈕時，電梯竟緩緩開門，抵達她根本沒按過的3樓，嚇得她跟經紀人、助理拔腿跑出電梯。

另前幾天嚴正嵐的粉絲留言告訴她，看完電影竟然無來由的嘔吐，巧的是，當天晚上嚴也意外上吐下瀉，形容自己快吐滿一包塑膠袋。除了「好兄弟」嚇人，片場還有人嚇人惡作劇事件，像謝毅宏就拿著道具鬼頭嚇詹宛儒，謝說：「我看她現場有點鬆懈，就想說這樣不行，我一定要幫助她，就拿鬼娃娃頭嚇她。」電影27日上映。

林哲熹（左起）、孟耿如、嚴正嵐、張寗、詹宛儒、奚岳隆、葛丞、謝毅宏今出席記者會。（傳影提供）

(中時 )