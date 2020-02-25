路透報導，在岸人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收漲逾150基本點，暫時扭轉了先前頹勢，中間價亦小漲14點，脫離近兩個半月低點。交易員表示，雖然新冠肺炎疫情有全球蔓延風險，但在大陸態勢有所緩和，同時美聯準會（Fed）寬鬆預期令美元指數遇阻回落，部分緩解人民幣下行壓力，而離、在岸價差收窄也反映了海外對人民幣看空情緒有所減弱。

他們也表示，美元指數是否面臨更大調整尚需觀察，人民幣短期方向暫時亦較難判斷，料仍維持震盪；若疫情蔓延失控或企業復工進度低於預期，市場避險情緒料會再度推高美指，人民幣則仍有一定調整空間，但整體波動應該比較有限。

在當前情況下，操作上可以選擇期權等衍生品進行適當布局；當然如果人民幣可以繼續適當提升彈性，也可部分化解疫情帶來的衝擊。

「今天人民幣上漲，一是因為美聯準會降息預期起來美指下跌，另外一方面也是因為疫情雖然在海外擴散但在中國大陸目前看來是穩住了。」一中資行交易員稱。

(旺報 )