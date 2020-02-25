警政署長陳家欽赴基隆，視察警方防疫工作。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，全國各警察機關皆已將防疫工作列為首要任務，為激勵第一線員警士氣，警政署署長陳家欽於25日親臨基隆市警察局及第四分局安樂派出所，慰勉基層員警執行防疫工作辛勞，並與員警座談，傾聽基層工作問題與建議。

陳家欽於並於下午2點，由局長詹永茂陪同蒞臨安樂派出所，為第一線執行防疫員警加油打氣，座談會中，他明確指示，防疫不僅是政府當前最重要的工作，也是全國警察的首要任務，警察要與各防疫單位加強橫向配合，共同穩固防疫作戰的前線，一起守護全國人民的健康安全，警政署刻正著手建置「居家檢疫」及「居家隔離」身分查詢系統，俾利同仁迅速掌握檢疫對象身分，確保防疫成效及同仁執勤安全；與具檢疫對象身份之刑案現行犯、通緝犯接觸時，第一時間配戴口罩及手套作好自身安全防護措施，任務結束後，也應自主健康管理，並就應勤裝備進行消毒避免感染。

會後，陳家欽更囑咐員警在執行防疫勤務時，員警自身安全應列為第一要務，「對細節謹慎是對同仁的保護，也是保護整個團隊的安全」，遇有執行防疫問題，中央定給予最大支援及協助，成為第一線員警最堅強的後盾。

(中時 )