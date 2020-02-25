北區肉品市場，成立逾40年，其殺豬聲及豬屎味常引發民怨，多次發生圍場抗議；除當地里長關心遷建進度，另北區公所建議，肉品市場搬遷後留下用地，盼規劃荷蘭陸特丹造型屋吸引更多人至北區觀光。（台中市新聞局提供／張妍溱台中傳真）

遷建不再遙遙無期，台中市肉品市場成立逾40年，其殺豬聲及豬屎味問題，常引發民怨，多次發生圍場抗議；市長盧秀燕25日在北區公所主持行動市政會議時承諾，搬遷新址仍須審慎評估各項因素，一定會選在今年6月、最適合的時機公布搬遷位址，強調她是「北區的女兒」，將讓北區建設越來越好。

國民黨市議員陳政顯與北區里長在會議中詢問市長盧秀燕，肉品市場搬遷期程，疾呼別「遙遙無期」；經發局長張峯源說明，肉品市場經多次開會，除不造成環境汙染，未來增營業項目，另北區長柯宏黛提出遷建後的肉品市場用地，規劃荷蘭陸特丹造型屋成打卡景點，吸引更多人至北區觀光。

市議員陳政顯指出，他常接獲選民詢問肉品市場到底何時遷建？因北區人口稠密，肉品市場因屠宰、運送過程及環境設備等問題，影響當地民眾生活品質，因此希望盧秀燕在市長任期內，完成北區肉品市場搬遷並動工。

北區建德里長鄭凱鶴說，肉品市場造成環境汙染，豬隻尖叫噪音、飄豬屎臭味等，周遭居民早已經忍不下去，因市政府表示6月才宣布搬遷，建議在搬遷之前，讓肉品市場當地居民，每戶免費申請1台空氣清淨機，讓居家環境的空氣不會那麼難聞。

盧秀燕說，肉品市場遷建雖刻不容緩，但是選址必須專業，除了傾聽民意，環境評估是最大考量，市府團隊將在6月宣布搬遷新地點，未來挑選優質肉品商進駐肉品市場，肉品公司都要轉型規劃，其肉品製作與消費採購等，都是市府團隊一併納入評估規劃。

(中時 )