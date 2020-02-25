LIBOR利率已失真，英國金融監理局（FCA）宣布自2022年1月1日起，將不再規定會員銀行必須提供倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR），亦即LIBOR可能於2021年底退場。金管會銀行局25日指出，目前初步已祭三方針，並要求銀行公會組成工作小組在3月中前要研擬相關因應措施。

金管會銀行局官員指出，雖然目前尚未統計出台灣有多少金額的商品契約是以LIBOR作為訂價基準指標，但已在尋求替代利率指標研擬轉換計劃，改變指標利率是否會造成很大衝擊？

以美國替代利率指標SOFR舉例，109年2月21日LIBOR利率為1.57％、SOFR為1.6％，雖然有差異，但銀行局強調，改變指標利率不一定會造成太大影響，因為企業契約議定的利率價格通常是「指標利率加減碼」，即使指標利率改變了，但還是會隨市場水準去變動。

銀行局官員指出，由於目前全球金融商品主要以LIBOR作為訂價基準指標，包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等，面對LIBOR退場風險，中央銀行與金管會已祭三方針，籲請金融機構審慎評估相關影響，並妥為因應。

一、尋求替代利率指標，研擬轉換計畫。目前LIBOR 5種報價幣別（美元、歐元、英鎊、日圓及瑞士法郎）之各貨幣主管機關，已提出可供轉換之基準指標，以利市場參與者應用。

二、檢視現行以LIBOR為訂價指標之存續契約，積極與可能受影響之客戶及交易對手溝通，協商相關合約修改。

三、辨識LIBOR停用與轉換可能造成之風險，包括對業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等之影響，訂定調整方案並定期檢視。

金管會指出，目前主要國家LIBOR替代利率指標有美國的SOFR、英國SONIA、歐元區€STR、瑞士SARON、日本TONA。

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