隨著新冠肺炎疫情的蔓延，民眾因安全疑慮不敢外出，餐飲業跟著受到衝擊，不少五星飯店紛推外帶、外送服務因應，現在就連米其林星級餐廳名人坊也改變策略，推限量海陸三拼便當，全力搶攻外帶便當市場。

除了名人坊，漢來美食集結旗下漢來蔬食、翠園/漢來軒粵菜餐廳、福園台菜海鮮餐廳、弁慶日式料理、潮之鍋物等餐廳主廚設計便當菜色，由於便當相當受溫度與時間的考驗，因此主廚在菜色的挑選與搭配是項挑戰，食材要低活水性以免出水變質、主食要以滷煎烤烹調方式維持肉的彈性與鮮味、配菜還要兼顧配色與口味搭配性，所以這次推出的便當即使放涼吃口感和口味還是很好，除了美味、價格更要夠親民，像是漢來軒推出的玫瑰油雞便當，只要180元，一開賣就吸引不少主顧客與公司行號訂購，曾有單筆預訂就達110個，足見現在外帶便當的市場需求大增！

漢來美食為滿足對於外出用餐擔憂、但又沒有時間下廚的消費者，特別設計推出1人超值外帶便當，從台式、粵菜、日式、到蔬食料理等通通都有，提供豐富營養的多元選擇。來自香港的米其林星級餐廳－名人坊（大直店、敦化店），也特別設計摘星外帶便當，以海陸饗宴為主題，嚴選店內高人氣、耗費多時製成的明爐燒鴨、還有店內吃不到的松阪豬、煎龍膽石斑魚等3道主食搭配4道功夫菜，每盒只要350元，每日限量50盒，一推出就造成搶購，一周訂單已全滿，預估在外帶便當的帶動下業績可望成長1成！

而位於漢來大飯店9F的福園台菜海鮮餐廳，即日起開賣「古早味雙寶便當」，打開便當洋洋灑灑有6樣菜，主菜有相當受歡迎的鹹豬肉、紅糟肉等2大主食，另有4道精緻配菜，每份只賣250元；而10F弁慶日本料理則端出「炸極黑豬排丼飯」、「薑汁極黑燒肉丼飯」、「自然牛丼飯」3款精典日式菜色，並附上味噌湯、小菜，外帶價為380元到500元不等。

針對喜歡粵菜料理的饕客，翠園粵菜餐廳巨蛋店「海派雙拼便當」，每盒250元，每日精選燒鴨、油雞、叉燒等招牌主食2道做雙拼，加上4樣配菜，澎派滿點！另外，台中漢來軒則推出玫瑰油雞、掛爐烤鴨、港式烤鴨三拼3款便當，超值價180元起！

而訴求天然健康的漢來蔬食全台同步推出的「藜麥八寶便當」，以招牌藜麥八寶菜飯搭配多樣季節時蔬與精緻點心，餡料豐富、健康滿點，每盒250元也相當親民。

新超市火鍋品牌潮之鍋物也規劃推出外帶個人獨享鍋超值價288元，湯頭有麻辣及汕頭兩款可供選擇，肉品則搭配經典雪花牛或黑豚1983梅花豬，另外還有最受歡迎的炙燒握壽司獨享組合（4貫）138元及共享組合（8貫）268元。

以上餐點即日起都能透過電話預訂，為方便消費者取餐，也特別於飯店或百貨1F設置統一取餐區，讓消費者省去找停車位、走路等不便，輕鬆取餐享用五星美味！

(工商 )