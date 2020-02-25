新冠疫情延燒各地，預期的降溫拐點沒有出現，許多國際機構上周已下修全球及中國大陸2020年的GDP成長率，標普全球評級台灣子公司中華信評今（25）日表示，標普全球評級已連帶下修了台灣2020年GDP成長率50個基本點至1.9％，今年初的預估值為2.4％。

這是第一個國際機構提出下修台灣今年GDP成長率，且一次就跌破執政黨拚命維持的保二水準。疫情爆發初期的2月第一周，星展銀行經濟研究部認為此波疫情的影響尚不至於對台灣經濟造成急凍，因此調整台灣2020年經濟成長估測，仍有2.3％。

標普全球評級先下修中國2020年的GDP成長率70個基本點至5.0％，並指出，中國（包括香港）占台灣對外貿易量的30％，是台灣最大的貿易伙伴，台灣與中國在地理位置與經濟往來上的緊密關係，意味著中國經濟因為疫情爆發後實施的限制措施而出現的成長減緩情勢，將會抑制台灣未來幾季的經濟成長表現。

中華信評研究團隊亦認為，台灣企業部門才剛從中美貿易爭端中獲得暫時的喘息，對台灣的經濟而言，新冠肺炎疫情可說是出現在一個「最糟不過」的時間點。

同時，標普分析師指出，對台灣GDP的貢獻度約在 50％的民間消費，無可避免地亦將因市場與消費者對新冠疫情發展的擔憂而受到負面影響。不過，台灣GDP將會因為之後的生產恢復而受益，並且在2021年呈現較高的成長。這點也反映在標普全球評級將台灣2021年GDP成長率上修40個基本點至2.6％的決定中，先前的預估值則為2.2％。

(工商 )