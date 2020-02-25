台南市長黃偉哲表示，古都馬拉松是非常具有歷史的活動，今年為了防疫做了充足準備。(曹婷婷攝)

新冠肺炎疫情衝擊下，台南古都國際馬拉松雖照常於3月1日上午5時45分準時開跑，不過，今年報名人數原高達2萬多人，最終僅1.4萬多人參賽，為確保參賽者安全，大會採取多項防疫措施，且為落實阻絕傳染風險於境外，已婉退自大陸、港、澳、日本、新加坡入境選手，賽事當天取消起跑前集體暖身操、加大起跑區間，補給站美食更首度改杯裝，避免跑者直接碰觸食物。

台南古都國際半程馬拉松是台灣少數獲國際認證IAAF、AIMS的城市馬拉松活動之一，高密度文化古蹟和美食的賽道，更曾榮獲體育署「運動i臺灣-特色文化獎」。賽事貼心規畫NIKE NRC陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，每年吸引眾多跑友參與。

台南市長黃偉哲表示，古都馬拉松是非常具有歷史的活動，今年為了防疫做了充足準備，希望這是一場健康兼具歷史、飽覽府城風光的戶外活動，同時也期待所有跑友跑出健康活力，養足體力，共同抗疫。

教育局長鄭新輝表示，今年古都馬原報名2萬多人，遠高於去年1.6萬人，然因受新冠肺炎影響，目前參賽者約1.4萬多人，但也不算少，為確保參賽者安全，大會採取多項防疫管制措施，也提醒跑友若有發燒或呼吸道症狀等不適情形，切勿參賽。

賽事當天，會場僅開放府前路及永華路3個出入口並管制人員進出，參賽者須繳交健康聲明卡並接受紅外線體溫量測，因此提醒跑友提早到場，並攜帶物資袋裡的健康聲明卡，以便順利入場；為減少群聚接觸，已取消起跑前集體暖身操，改由選手自行熱身，並加大起跑區間；補給站的美食也將改為杯裝，避免跑者直接碰觸食物。

體育處表示，今年歡迎所有跑友把握難得機會，享受在地店家推出的優惠住宿服務，憑藉號碼布也可免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等古蹟。另外，今年大會特別邀請統一獅吉祥物Lion一起幫跑者加油，當天在賽道17.5km公里處設有美食補給大道，由台南市府城文化觀光產業協會提供西井村滷味、虱目魚丸、蜂蜜豬腳、仙草愛玉冰、水餃、薏仁紅豆湯、台式馬卡龍等特色美食。

由於古都馬是國際認證計時賽，參與選手人數眾多，沿途各路口須預先管制車輛通行，為讓賽事順利進行，需要市民共同協助配合並一起為選手加油，展現府城人熱情，若因車輛管制造成不便，也請市民見諒。

(中時 )