香港公布鯉魚門公園及度假村「香港緊急防疫隔離中心專案」首批約120個隔離單位即將竣工，將以組合屋形式提供額外約350個單位作防疫用途，有助減低新型冠狀病毒于香港社區傳播風險。

鯉魚門公園是香港民眾可以申請休憩的度假勝地，最近因為武漢肺炎疫情急速上升，各處可徵用的隔離地方不足，已被改建為檢疫中心。由於該檢疫中心的營舍外觀形似武漢市臨時建成的火神山醫院，被形容為「香港版火神山」，但用途異於武漢火神山醫院。

據香港現行措施，檢疫中心入住者需是曾與新冠肺炎病毒確診患者有密切接觸、沒有出現病症及不需要留院接受治療，並經健康評估後的人士。至於確診及懷疑感染的患者會在醫院接受隔離及治療，不會入住檢疫中心。

檢疫中心採取獨立隔離運作模式，有24小時保安人員及醫護當值。入住者未經許可，不能進出檢疫中心，也不會在香港社區活動，日常起居會由專人負責，確保安全衛生。檢疫中心亦設獨立廁所和淋浴間，並實施嚴格消毒措施，防止交叉感染。

(旺報 )